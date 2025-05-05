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Жильё в gmina Swilcza, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Rudna Wielka, Польша
Дом 4 комнаты
Rudna Wielka, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу красивый одноэтажный дом в Рудной Вельке недалеко от Жешува.Информация…
$214,610
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Параметры недвижимости в gmina Swilcza, Польша

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