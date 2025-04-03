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Жильё в gmina Swiatniki Gorne, Польша

1 объект найдено
Дом в Wrzasowice, Польша
Дом
Wrzasowice, Польша
Площадь 200 м²
Представляем на продажу дом в здании-близнеце общей площадью около. 200 м2 расположен на 2,7…
$653,393
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Swiatniki Gorne, Польша

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