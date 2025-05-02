Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Suchy Las
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в gmina Suchy Las, Польша

1 объект найдено
Дом в Goleczewo, Польша
Дом
Goleczewo, Польша
Площадь 330 м²
Предложение дома в аренду в Голенчево, Суй Лас коммуна, прим. В 20 км от Познани. Отдельный …
$2,502
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти