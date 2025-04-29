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Продажа офисных помещений в gmina Strzyzow, Польша

1 объект найдено
Офис 4 860 м² в Стшижув, Польша
Офис 4 860 м²
Стшижув, Польша
Площадь 4 860 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,12 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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