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Квартиры в gmina Strzalkowo, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Koscianki, Польша
Квартира
Koscianki, Польша
Площадь 70 м²
$90,410
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Pospolno, Польша
Квартира
Pospolno, Польша
Площадь 98 м²
Если вы ищете новый дом в тихом районе с доступом к городской инфраструктуре, у нас есть нед…
$135,615
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Strzalkowo, Польша

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