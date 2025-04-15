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Дома в gmina Sochaczew, Польша

2 объекта найдено
Дом в Dachowa, Польша
Дом
Dachowa, Польша
Площадь 81 м²
Новая Дачова Природа рядом с Познань
$143,630
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Dachowa, Польша
Дом
Dachowa, Польша
Площадь 80 м²
Новая Дачова Природа рядом с Познань
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Sochaczew, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов