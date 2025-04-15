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Квартиры в gmina Sochaczew, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Dachowa, Польша
Квартира
Dachowa, Польша
Площадь 80 м²
Новая Дачова Природа рядом с Познань
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Sochaczew, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов