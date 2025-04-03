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Квартиры в gmina Sedziejowice, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sedziejowice, Польша
Квартира 3 комнаты
Sedziejowice, Польша
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Мы предлагаем на продажу просторную 3-комнатную квартиру площадью 62,23 м2, расположенную на…
$113,952
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Sedziejowice, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов