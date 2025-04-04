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Квартиры в gmina Radoszyce, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Wiosna, Польша
Квартира
Wiosna, Польша
Площадь 2 004 м²
Продается уникальный участок с водохранилищем в интимном посылочном комплексе в муниципалите…
$52,010
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Wiosna, Польша
Квартира
Wiosna, Польша
Площадь 600 м²
Продается участок в интимном усадебном комплексе в муниципалитете Кшикосы около среды Велико…
$20,647
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Radoszyce, Польша

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