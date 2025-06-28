Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Ozorkow
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Ozorkow, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Sokolniki, Польша
UP UP
Дом 4 комнаты
Sokolniki, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Особый случай У меня есть бунк-хаус площадью 150 м2 для продажи на прямоугольном участке пло…
$409,997
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Ozorkow, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти