Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Nisko
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в gmina Nisko, Польша

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Raclawice, Польша
Дом 10 комнат
Raclawice, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 534 м²
Количество этажей 1
Представьте, что вас перевезли назад во времени на рубеж 19 и 20 веков, где в самом сердце п…
$2,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Nisko, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти