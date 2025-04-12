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Дома в Гмина Мендзылесе, Польша

2 объекта найдено
Дом в Мендзылесье, Польша
Дом
Мендзылесье, Польша
Площадь 400 м²
Недвижимость с потенциалом для предпринимателей и семей - Дом для 2 семей + холодильные магазины!
$156,258
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Мендзылесье, Польша
Дом
Мендзылесье, Польша
Площадь 276 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи волшебного дома/места с большим участком…
$263,520
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Гмина Мендзылесе, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов