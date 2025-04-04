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Дома в gmina Malanow, Польша

1 объект найдено
Дом в Dziadowice-Folwark, Польша
Дом
Dziadowice-Folwark, Польша
Площадь 140 м²
Дом вашей мечты – качество, комфорт и близость к природе
$240,449
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Malanow, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов