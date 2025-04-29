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Дома в gmina Lukow, Польша

1 объект найдено
Дом в Golabki, Польша
Дом
Golabki, Польша
Площадь 1 201 м²
Уникальное предложение, близкое природе! Земельный участок площадью 1201 м2 с готовыми фунда…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Lukow, Польша

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