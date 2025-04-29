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Дома в gmina Lubraniec, Польша

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Lubranczyk, Польша
Дом 6 комнат
Lubranczyk, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
Количество этажей 2
Представляем на продажу новый, свежеотделанный дом, обставленный материалами и техникой высо…
$1,06 млн
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Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Lubraniec, Польша

Недорогая
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