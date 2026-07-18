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Коммерческая недвижимость в gmina Lubicz, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 150 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 150 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 150 м²
Представляю вам к продаже универсальное коммерческое помещение с действующей лицензией аптек…
$344,427
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Агентство
Mazur Estate
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