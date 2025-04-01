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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Lesznowola, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Колёня Лешноволя, Польша
Квартира 2 комнаты
Колёня Лешноволя, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Piaseczno, ул. Mleczarska. Сдаётся 2-х комнатная квартира за 2900 злотых. Арендуя эту кварти…
$701
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Колёня Лешноволя, Польша
Квартира 2 комнаты
Колёня Лешноволя, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением аренды 2-комнатного, функционально обставленного …
$762
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
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