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Квартиры в gmina Krajenka, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Краенка, Польша
Квартира
Краенка, Польша
Площадь 4 407 м²
Продажа: Производственный завод в Крайнке!
$1,65 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Krajenka, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов