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Дома с гаражом в gmina Koscielisko, Польша

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Параметры недвижимости в gmina Koscielisko, Польша

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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