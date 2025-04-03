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Долгосрочная аренда домов в gmina Kocmyrzow-Luborzyca, Польша

1 объект найдено
Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage в Zastow, Польша
Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage
Zastow, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
For rent immediately, a luxurious, detached house with a usable area of 220 m2 in Zastów, cl…
$1,742
в месяц
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