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Дома в gmina Kleszczewo, Польша

1 объект найдено
Дом в Gowarzewo, Польша
Дом
Gowarzewo, Польша
Площадь 870 м²
Мы приглашаем вас открыть для себя уникальную резиденцию, расположенную примерно в 15 км от …
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kleszczewo, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов