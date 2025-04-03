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Жильё в gmina Janowiec Wielkopolski, Польша

3 объекта найдено
Квартира в Flantrowo, Польша
Квартира
Flantrowo, Польша
Площадь 464 м²
В 60 километрах от Познани, в 40 километрах от Гнезны, в 70 километрах от Быдгощ и в 60 кило…
$522,191
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Brudzyn, Польша
Дом
Brudzyn, Польша
Площадь 150 м²
Продается живописная недвижимость на озере Лопиенно
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Flantrowo, Польша
Квартира
Flantrowo, Польша
Площадь 1 157 м²
В 60 километрах от Познани, в 40 километрах от Гнезны, в 70 километрах от Быдгощ и в 60 кило…
$1,42 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в gmina Janowiec Wielkopolski, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов