Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Gabin
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Gabin, Польша

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Gorki, Польша
UP UP
Дом 6 комнат
Gorki, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Ваша домашняя мечта в течение многих лет - комфорт, мир и качество премиумаМесто, где вы чув…
$519,896
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Polski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Gabin, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти