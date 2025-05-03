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Дома в gmina Dabie, Польша

1 объект найдено
Дом в Домбе, Польша
Дом
Домбе, Польша
Площадь 200 м²
Дом на продажу. Потенциал под ведомством. например: ветеринарная медицина, групповая комната…
$103,030
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Dabie, Польша

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