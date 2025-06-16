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Дома в gmina Czempin, Польша

1 объект найдено
Дом в Piechanin, Польша
Дом
Piechanin, Польша
Площадь 144 м²
Представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего дома, расположенного всего в н…
$291,739
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Czempin, Польша

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