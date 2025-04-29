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Квартиры в gmina Chojnice, Польша

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Objezierze, Польша
Квартира 4 комнаты
Objezierze, Польша
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Рекомендую к продаже квартиру с большим потенциалом: Расположение: Objezierze 37, Objezierze…
$61,445
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Chojnice, Польша

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