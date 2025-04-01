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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Buk, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Бук, Польша
Квартира
Бук, Польша
Площадь 2 018 м²
Для аренды земельного участка площадью 2000 м2 - Шевце, коммуна Бук, ул. Буковска
$1,033
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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