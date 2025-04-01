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Квартиры в Гловно, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гловно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гловно, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Я предлагаю на продажу очаровательную 2-комнатную квартиру с душой в Лодзи, в районе Балута.…
$60,704
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гловно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гловно, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Покупатель освобожден от налога PCC 2%
$196,060
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Гловно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гловно, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Покупатели освобождены от налога PCC
$221,892
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Гловно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гловно, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
2-комнатная квартира на улице Балутов. Защитники Вестерплатте, в низком кирпичном блоке. Ряд…
$70,261
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов