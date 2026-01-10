Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Цехоцинеке, Польша

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Цехоцинек, Польша
Квартира 4 комнаты
Цехоцинек, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Эта квартира расположена в престижной части Цехоцинки — известной спа-версии. Недвижимость и…
$262,291
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
