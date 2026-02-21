Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Броднице, Польша

1 объект найдено
Дом в Бродница, Польша
Дом
Бродница, Польша
Площадь 100 м²
Дом в здании-близнеце в 13 км от Мосины в Броднице. Площадь около 100 м2, расположенная на у…
$78,043
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
