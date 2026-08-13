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Снять квартиру на сутки в Trikomo, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room в Trikomo, Северный Кипр
UP UP
Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/9
Расположенный в Йени Искеле, Alexius Pool Apartments является отличной базой для изучения го…
$46
за сутки
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Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Аренда недвижимости Северного Кипра: современная квартира 1+1 в Caesar Resort 5 на Лонг-Бич …
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