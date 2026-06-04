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Коммерческая недвижимость в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Аканту, Северный Кипр
Коммерческое помещение
Аканту, Северный Кипр
Предложение для инвесторов! Станьте совладельцем пятизвездочного отеля на Северном кипре!  …
$13,440
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