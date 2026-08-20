Программы иммиграции на Маврикии

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ВНЖ
ВНЖ Маврикий
ВНЖ Маврикий
Маврикий Маврикий
от
$70,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Маврикий это безопасная юристдикция с развитой инфраструктурой и комфортным климатом круглый год. Налоговое законодательство построено на базе прогрессивных ставок налогообложения. Маврикий применяет территориальный принцип: вы платите налоги только с доходов, полученных на острове или пе…
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