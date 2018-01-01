Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе

ID ПРОЕКТА:
CP-792
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе
Расстояние до моря - 100 м
Расстояние до города Лефкоша - 130 км
Аэропорт Эрджан -1 40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
1+0 - 38 м² - 115,000 GBP
1+1 Пентхаус - 94 м² - 165,000 GBP
2+1 Пентхаус - 125 м² - 235,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытые бассейны
Зоны барбекю
Сад
Парковка
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.