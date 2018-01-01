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Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,265
;
22
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 
CP-792

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе
Расстояние до моря - 100 м
Расстояние до города Лефкоша - 130 км
Аэропорт Эрджан -1 40 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

1+0 - 38 м² - 115,000 GBP
1+1 Пентхаус - 94 м² - 165,000 GBP
2+1 Пентхаус - 125 м² - 235,000 GBP

СРОКИ:
Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытые бассейны
Зоны барбекю
Сад 
Парковка 

РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.0 – 75.0
Цена за м², EUR 2,531 – 2,757
Цена квартиры, EUR 131,948 – 189,316
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 135.0
Цена за м², EUR 2,003
Цена квартиры, EUR 269,632
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,265
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ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2  СРОКИ: Завершение строительства август 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  САД ЙОГА  СПА БАР Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт Расстояние до моря -150 м  Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP 1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ ТЕНИС КОРДУ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА ПЛЯЖ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ ЗОНА БАРБЕКЮ МИНИ-РЫНОК КАРОКЕ-БАР РЕСТОРАН ФИТНЕС  ХАМАМ САУНА ЙОГА-САЛОН ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛЕВАТОР ГЕНЕРАТОР КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ  Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
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