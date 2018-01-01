Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе

ID ПРОЕКТА:

CP-792

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе

Расстояние до моря - 100 м

Расстояние до города Лефкоша - 130 км

Аэропорт Эрджан -1 40 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

1+0 - 38 м² - 115,000 GBP

1+1 Пентхаус - 94 м² - 165,000 GBP

2+1 Пентхаус - 125 м² - 235,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Открытые бассейны

Зоны барбекю

Сад

Парковка

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.