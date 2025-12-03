  1. Realting.com
  2. Эстония
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Эстонии

Уезд Харьюмаа
1
волость Виймси
1
Коттеджный поселок Üksteist
волость Виймси, Эстония
от
$5,12 млн
Год сдачи 2024
Участок земли для постройки нового жилого района. Проект на 11 частных домов высокого класса. Земля в заповеднике рядом с Таллинном. Большие участки земли, свой хвойных лес, рядом море. Самый престижный район для жизни.
