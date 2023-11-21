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Квартиры-студии в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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