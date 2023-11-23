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Дома в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Море видно прямо из окон этой собственности. Потрясающий вид. Около 1-5 km до ближайшего пля…
€433,500
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Параметры недвижимости в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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