  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke Belediyesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Каравостаси, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Каравостаси, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Вилла вашей мечты у Средиземного моря ждет вас! Представьте себе жизнь в просторной вилле…
$214,225
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Параметры недвижимости в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

