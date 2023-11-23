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Виллы в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА: CP-804   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в р…
€183,456
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