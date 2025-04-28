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Магазины в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Магазин 127 м² в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 127 м²
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Магазины на оживленной главной дороге в Газимагусе, Северный Кипр Магазины расположены в ком…
$530,398
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