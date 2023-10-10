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Пентхаусы с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
8
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32 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€417,236
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€590,092
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€330,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€304,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€209,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Роскошные Квартиры с Современным Дизайном на Берегу Моря в Газимагусе, Северный Кипр Совреме…
€440,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€463,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€452,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры на Продажу в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены в…
€177,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€386,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Видом на Море в Комплексе Рядом с Пляжем в Газимагусе, Северный Кипр Стильные ква…
€243,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Газимагусе, Татлысу Район Татлысу распо…
€162,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Открытым Видом на Море в Центре Татлысу, Газимагуса Северный Кипр, третий по вели…
€265,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Моря на Северном Кипре, Татлысу Кипр, жемчужин…
€333,000
Пентхаус 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Моря на Северном Кипре, Татлысу Кипр, жемчужин…
€163,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Этаж 9/9
Стильная Недвижимость на Кипре в Фамагусте Фамагуста, один из развитых городов на острове Ки…
€443,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Новые Квартиры в Привилегированном Месте в Газимагусе на Кипре Остров Кипр, третий по величи…
€191,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 1/2
Квартиры со Стильным Дизайном в Татлысу, на Северном Кипре, Рядом с Пляжем Татлысу – прекрас…
€300,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры со Стильным Дизайном в Татлысу, на Северном Кипре, Рядом с Пляжем Татлысу – прекрас…
€214,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Роскошные Квартиры Рядом с Пляжем в Газимагусе, Северный Кипр Расположенный на северном побе…
€313,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Роскошные Квартиры Рядом с Пляжем в Газимагусе, Северный Кипр Расположенный на северном побе…
€243,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Проекте в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре Кипр, третий по величине…
€366,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Проекте в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре Кипр, третий по величине…
€301,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Проекте в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре Кипр, третий по величине…
€181,000
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздо…
€141,814
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€273,273
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€144,742
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€159,679

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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