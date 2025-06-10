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Коммерческая недвижимость в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

1 объект найдено
Коммерческое помещение 22 000 м² в Йиалусса, Северный Кипр
Коммерческое помещение 22 000 м²
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 22 000 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
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