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Таунхаусы в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Клепини, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Клепини, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
О проекте: Bellapais Villas — это бутик-комплекс на склоне горы в районе Инджесу, включающи…
$303,668
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Таунхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Таунхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
$319,955
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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