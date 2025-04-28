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Пентхаусы с террасой в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
14
Agios Epiktitos
3
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2 объекта найдено
Пентхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$253,387
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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