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Многоуровневые квартиры с видом на море в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Многоуровневые квартиры Удалить
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Новый проект в регионе Гирне Эсентепе!!! В нашем проекте, расположенном в регионе Гирне Эсен…
$170,847
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Агентство
Address-Estate Cyprus
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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