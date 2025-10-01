Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$221,103
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
