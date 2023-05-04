Продажи жилья в Торонто выросли более чем на четверть в апреле. Цены тоже растут

В апреле на рынке недвижимости в Торонто увеличились как объемы продаж, так и цен. Это является признаком восстановления рынка после прошлогоднего обвала.

Региональный совет по недвижимости Торонто сообщил, что количество проданных домов в крупнейшем городе Канады выросло на 27% в апреле по сравнению с мартом при учете сезонных колебаний. Это является наибольшим месячным приростом за последние два десятилетия, за исключением восстановления после карантина Covid в 2020 году.

Что касается цен, базовая стоимость дома в Торонто выросла на 2,4% до 1,11 млн канадских долларов (815,000 долларов США) в апреле с учетом сезонных колебаний. Брокер по недвижимости из Торонто, Том Стори, отметил, что это обычная сезонная активность, однако на этот раз есть одно отличие — количество свободных домов не просто низкое, а чрезвычайно низкое.

Джейсон Мерсер, главный рыночный аналитик совета по недвижимости, заявил, что из-за увеличения спроса на жилье по сравнению с предложением, возобновилось давление на цены. Он также отметил, что постоянное отсутствие предложений снижает доступность жилья.

Рост цен и сокращение предложения наблюдаются не только на рынке недвижимости в Торонто. В прошлом месяце в Ванкувере, который долгое время был одним из самых дорогих рынков в стране, базовая цена также выросла на 2,4%.

Эндрю Лис, директор по экономике и аналитике Совета по недвижимости Ванкувера, сообщил, что на рынке недвижимости продолжает сохраняться проблема нехватки предложений на продажу жилья по сравнению с числом заинтересованных покупателей. Однако он отметил, что рост цен и увеличение продаж весной свидетельствуют об уверенном возвращении покупателей после трудного года.