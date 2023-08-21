Меньше пляжей — больше мегаполисов. ТОП-20 привлекательных направлений для цифровых кочевников в 2023 году

Цифровые кочевники , занимающие руководящие должности, теперь ориентируются на совершенно новые критерии при выборе места пребывания. Пляжные районы уходят на второй план, уступая местам с высоким качеством жизни и отличной инфраструктурой. Вот топ-10 наиболее привлекательных направлений для этой аудитории, согласно последнему индексу кочевников-руководителей .

Дубай, ОАЭ: Дубай обосновался на первой строчке, благодаря впечатляющей цифровой экономике и высокому уровню жизни. Малага, Испания: Внезапный всплеск популярности Малаги связан с запуском испанской визы цифрового кочевника . Удивительный климат и доступные расходы на аренду жилья сделали город привлекательным местом для руководителей. Майами, США: Единственный город США в списке, Майами, благодаря своей близости к Карибскому морю и удачному расположению, стал ключевым узлом для кочевников, стремящихся к максимальному уровню комфорта. Абу-Даби, ОАЭ: Абу-Даби обеспечивает высокий уровень жизни и разнообразные культурные возможности. Стремительно развивающаяся цифровая инфраструктура также делает его привлекательным для кочевников. Лиссабон, Португалия: Лиссабон привлекает своей романтичной атмосферой, высоким уровнем безопасности и доступной стоимостью жизни. Барбадос: Остров Барбадос сочетает в себе богатое наследие и роскошные пляжи. Легкий доступ к технологической инфраструктуре делает его желанным направлением для кочевников. Барселона, Испания: Историческая столица Каталонии, Барселона, предлагает насыщенную культурную жизнь и современный образ жизни, что делает ее привлекательной для руководителей. Пальма, Испания: Солнечная Пальма, расположенная на острове Майорка, привлекает своим уникальным обликом и теплым климатом, что делает ее прекрасным местом для проживания и работы. Алгарве, Португалия: Прекрасные пляжи и спокойный образ жизни Алгарве привлекают тех, кто стремится к высокому качеству жизни и природной красоте. Сент-Люсия: Этот карибский остров сочетает в себе природное богатство и современные удобства. Кристально чистые воды и качественные услуги привлекают кочевников-рекрутеров.

За этими странами в рейтинге следуют: Каймановы острова, Дубровник, Мальта, Антигуа и Барбуда, Лазурный берег, Маврикий, Афины, Кипр, Багамские острова, Тоскана.

Этот индекс продемонстрировал, что для современных кочевников-руководителей ключевыми критериями являются качество жизни, цифровая инфраструктура и доступ к первоклассному жилью. С учетом этих факторов, они выбирают места, где могут наслаждаться балансом между работой и отдыхом.