В апреле этого года Испания, вслед за другими европейскими странами, запустила свою визу цифрового кочевника , или DNV. Новую визу встретили тепло, но с тех пор, как она начала действовать, эксперты стали все чаще говорить о том, что получить заветный документ в стране не так просто. Так какие же преграды могут стать на пути получения испанской визы цифрового кочевника?

По визе цифрового кочевника в Испании можно проживать до 5 лет при условии, что ваша зарплата составляет от EUR 2520 в месяц. Большинство иностранных удалённых работников облагается налогом по ставке 15%. В то же время, фрилансеры могут получать до 20% своего дохода от испанских компаний. Теперь о подводных камнях.

По мнению экспертов, процесс получения визы digital nomad в Испании характеризуется значительной дискриминацией . Некоторым иностранным гражданам легче получить эту визу, чем другим. Основная проблема заключается в том, что правительство проводит различие между наемными удаленными работниками и фрилансерами, имеющими своих клиентов. Однако среди заявителей часто встречается категория, которая не учитывается — владельцы компаний, желающие проживать в Испании и управлять своим бизнесом удаленно.

. Некоторым иностранным гражданам легче получить эту визу, чем другим. Основная проблема заключается в том, что правительство проводит различие между наемными удаленными работниками и фрилансерами, имеющими своих клиентов. Однако среди заявителей часто встречается категория, которая не учитывается — владельцы компаний, желающие проживать в Испании и управлять своим бизнесом удаленно. Второй аспект связан с получением справки о социальном обеспечении , которая обеспечивает финансовую поддержку в случае заболевания или инвалидности. Фрилансерам это сделать проще: они регистрируются как самозанятые (autónomo) в испанском управлении социального обеспечения и уплачивают соответствующие взносы. Однако «удаленщики» получают эту справку в своей стране происхождения. Кроме того, между Испанией и государством, из которого переезжает работник, должно быть заключено специальное соглашение, а платежи должен осуществлять сам работодатель. Это вызывает сложности: почему работодатель должен оплачивать переезд сотрудника, если это не обусловлено деловыми задачами, а является исключительно личным желанием работника?

, которая обеспечивает финансовую поддержку в случае заболевания или инвалидности. Фрилансерам это сделать проще: они регистрируются как самозанятые (autónomo) в испанском управлении социального обеспечения и уплачивают соответствующие взносы. Однако «удаленщики» получают эту справку в своей стране происхождения. Кроме того, между Испанией и государством, из которого переезжает работник, должно быть заключено специальное соглашение, а платежи должен осуществлять сам работодатель. Это вызывает сложности: почему работодатель должен оплачивать переезд сотрудника, если это не обусловлено деловыми задачами, а является исключительно личным желанием работника? В условиях, когда нет единой онлайн-платформы , которая содержала бы всю необходимую информацию, без помощи миграционного адвоката в процессе разобраться сложно.

, которая содержала бы всю необходимую информацию, без помощи миграционного адвоката в процессе разобраться сложно. Возникает еще одна сложность — невозможность последовательного выполнения необходимых действий. Для получения номад визы требуется уплатить сбор в размере 76 евро. Однако для оплаты этого сбора необходим идентификационный номер иностранца (NIE). Чтобы получить NIE, требуется записаться на прием, достичь чего сейчас практически невозможно.

Итого: из-за различных бюрократических сложностей и нюансов иностранцу придется дополнительно потратить от 1500 до 3000 евро и заложить на процесс как минимум несколько месяцев. Причем, как говорят юристы, гарантий все равно никаких.