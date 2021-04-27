Благородные материалы, минимализм, эксперименты без экспериментов и триумф высоких технологий — узнайте о том, что популярно в дизайне ванных комнат и чего ждать от 2021 года в этом плане. Есть как свежие новинки, так и тенденции, перекочевавшие из предыдущих лет.

Общие настроения: дизайн-тренды в оформлении ванных комнат в 2021 году продолжают вектор на естественность, гармоничность и индивидуализм.

Мягкая палитра

Волна популярности кричащих расцветок схлынула — на смену им пришли спокойные базовые сочетания и монохром: бежевый, черный и белый, серый и старая добрая пастель. В 2021 году в дизайн-проектах ванных комнат преобладать будут естественные цвета. Из последних фаворитов — цвет «шампань», светло-желтые, тыквенные оттенки в сочетании с базовыми, а также золото.

Компромиссное решение — использование ярких аксессуаров в красном, зеленом, синем и фиолетовом тонах и приглушенного фона. Например, акцентная плитка.

Курс на натуральные фактуры и эко-материалы

Этот тренд последних лет нашел свое продолжение и в дизайне ванных комнат 2021 года:

плитка с эффектом камня, мрамор, терракота (обожженная «голая» глина), каменные и деревянные элементы;

растения в горшках;

натуральный лен и хлопок, бамбук, плетеные корзины;

сухоцветы.

Популярны и обои в ванных комнатах, особенно с эко-принтами. Не сдает позиций и пробка, она все еще активно используется в отделке этих помещений. Также в тренде стены из сланца и гранита в душевой зоне.

Отказ от привычных душевых кабин

На смену обычным душкабинам с высоким поддоном около 75 см в диаметре и раздвижной дверью пришли более практичные и смелые решения: душевую зону предлагается расширить, часто можно встретить варианты в уровень пола — для целостности пространства. Популярны душкабины открытого типа, например, с сиденьем и дополнительными опциями (туман, подсветка, зеркало, которое не запотевает, и т.д.).

Некоторые дизайнеры в 2021 году предлагают объединять душевую зону с ванной, отделять их от остального пространства ванной комнаты прозрачными перегородками.

Минимализм на максималках

В 2021 году в оформлении ванных комнат дизайнеры предлагают отойти от экстравагантных решений, делая акцент на простоте решений: минимум декора и отвлекающих деталей, максимум пространства. Эта тенденция прослеживается в помещениях независимо от стилистики — в эко-стиле, лофте, вариантах со скандинавскими мотивами. Интерьеры выкристаллизованы — акцент на фактуру и форму, функциональность.

Минимум ручек на мебели, украшений на смесителях и душевых насадках. Например, очень популярны дождевые души, монтирующиеся прямо в потолок.

Изысканность формы и решений

В тренде необычные ванны и раковины, например, варианты, встраиваемые в ниши или туалетные столики, а также отдельно стоящие чаши. В проектах все меньше глянцевого фаянса типовых форм. Все больше изделий из чугуна, бетона и камня с интересной геометрией и яркими акцентами на несовершенстве и асимметричных решениях.

Смесители все чаще устанавливают не латунные, а матовые, белые, черные и цветные — в 2021-2022 гг. дизайнеры предлагают экспериментировать с этим аксессуаром, сохраняя простоту линейных форм.

Терраццо — мозаичный пол и не только

Мозаика с каменной крошкой, цементом и мрамором остается в тренде и обещает не сдавать позиций в ближайшие годы. Она популярна благодаря богатому ассортименту фактур и разнообразию расцветок — это универсальное решение гармонично смотрится в интерьере независимо от его стилистики.

Особенно часто встречаются в интерьерах ванных комнат сейчас варианты с мелкими вкраплениями камня. Терраццо используют для оформления пола, стен, столешниц, раковин и душевых кабин.

Триумф высоких технологий

Умные дома и оцифровка пространства уверенно завоевывает и ванные комнаты — в 2021 году в ходу эксперименты с музыкальным сопровождением и адаптивным освещением.

Размытие границ

Грань между жилыми помещениями и ванной комнатой становится все более размытой — во многих проектах можно встретить этот спа-тренд: ванная становится как бы частью дома и квартиры, переходы все более плавные. Реализуется просто: объединением этих зон, установкой отдельно стоящих ванн прямо в спальнях.

Полутьма и линейное освещение

Один из основных трендов 2021 года в освещении ванных комнат — минимум света и линейные решения с акцентами на доминирующих аксессуарах.

Специалисты рекомендуют довольно разнообразные варианты:

светильники простых форм с чистыми линиями (например, светильники-споты);

световые полосы на потолках и полу;

зеркала, инкрустированные лампами, или с диодной подсветкой.

Немного нестареющей классики и антитрендов

А теперь о решениях, остающихся вне времени, на которые капризы моды не влияют. Что продолжает оставаться популярным, несмотря ни на что:

Мрамор и бетон — в плитке, крупноформатных «слэбах» и любых других проявлениях.

Плитка «под кирпич» (кабанчик или метро).

Из антитрендов в 2021 году — синтетические материалы, открытые системы хранения, яркие цвета и шестиугольная плитка.

Конечно, в материале перечислены лишь основные тенденции в дизайне интерьеров ванных комнат, но общее представление они составить помогут. Не бойтесь экспериментов!